Катастрофа Су-27 под Винницей: полеты самолетов в рамках учений «Чистое небо-2018» продолжатся

По словам очевидцев катастрофы, самолет начал терять высоту и пилоты отвели истребитель от жилых домов.

После катастрофы украинского истребителя Су-27 в Винницкой области руководство учений «Чистое небо-2018» решило продолжить полеты всех типов авиатехники.

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Об этом говорится в сообщении Командования Воздушных Сил ВСУ, обнародованном в Facebook. В командовании подтвердили, что в результате катастрофы погибли двое пилотов – экипаж самолета. Трагедия произошла во время выполнения учебно-боевого полета.

Подчеркивается, что авиационная техника, которая привлекается к учениям, соответствует всем техническим требованиям, прошла соответствующие разрешительные процедуры.

В командовании также отметили, что жертв среди мирного населения нет.

«По словам местных жителей – очевидцев катастрофы, самолет начал терять высоту и пилоты отвели истребитель от жилых домов», – указано в сообщении.

Напомним, 16 октября около 17 часов в Винницкой области упал военный самолет Су-27 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Истребитель выполнял учебно-боевой полет в рамках учений "Чистое небо-2018". Сообщалось о двух погибших пилотах, один из которых - гражданин США.

В Военно-воздушных силах США подтвердили, что к аварии истребителя Су-27 во время международных учений “Чистое небо-2018” был причастен американский пилот, однако не стали уточнять его судьбу.