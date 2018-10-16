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В Винницкой области разбился истребитель Су-27 (видео)

17:55, 16 октября 2018
Происшествия
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В Винницкой области разбился Су-27 / фото УНИАН

Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

"Сегодня, около 17 часов в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) в ходе выполнения учебно-боевого полета упал самолет Су-27. Осуществляются поисково-спасательные мероприятия", - говорится в сообщении.

Информации о погибших и пострадавших пока нет.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября 2017 года под Хмельницким упал военный самолет, погибло два человека.

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Теги: #Виннитчина#СУ-27