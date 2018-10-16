В Винницкой области разбился истребитель Су-27 (видео)

Сейчас проводится спасательно-поисковая операция.

В Винницкой области в районе села Уланов произошла авария истребителя Су-27, который совершал учебный полет.

Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

"Сегодня, около 17 часов в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) в ходе выполнения учебно-боевого полета упал самолет Су-27. Осуществляются поисково-спасательные мероприятия", - говорится в сообщении.

Информации о погибших и пострадавших пока нет.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября 2017 года под Хмельницким упал военный самолет, погибло два человека.