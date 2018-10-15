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На Ивано-Франковщине задержали женщину, которая зарезала своего новорожденного ребенка

14:55, 15 октября 2018
Происшествия
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Женщина сама позвонила в полицию и рассказала о своем поступке \ Фото www.depo.ua

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Ивано-Франковской области, сегодня, 15 октября, утром в Богородчанского отделения полиции позвонила жительница одного из сел района и заявила, что она убила своего новорожденного ребенка.

На месте происшествия правоохранители установили, что на территории своего домовладения женщина родила мальчика. Затем ножом она нанесла младенцу несколько ударов в область шеи, от чего ребенок умер.

Правоохранители задержали женщину и решают вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Полицией начато уголовное производство в соответствии со ст. 117 Уголовного кодекса ("умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка").

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Теги: #убийство#мать#младенец