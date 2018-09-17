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В Киеве бездомный нашел тело новорожденного ребенка (фото)

01:21, 17 сентября 2018
Происшествия
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В полиции пока не прокомментировали инцидент / фото "Эспрессо"

Как передает Эспрессо, по предварительной информации, завернутого в пакет младенца девичьего пола нашел бездомный.

фото "Эспрессо"

Место инцидента исследовали патрульные и следователи с целью установить детали жуткого события.

В полиции пока не прокомментировали инцидент.

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Теги: #полиция#Киев