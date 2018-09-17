В Киеве бездомный нашел тело новорожденного ребенка (фото)
01:21, 17 сентября 2018Происшествия
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Место инцидента исследовали патрульные и следователи с целью установить детали жуткого события.
В полиции пока не прокомментировали инцидент / фото "Эспрессо"
В Соломенском районе Киева на улице Липкивского во дворе многоэтажек нашли мертвого новорожденного ребенка.
Как передает Эспрессо, по предварительной информации, завернутого в пакет младенца девичьего пола нашел бездомный.
фото "Эспрессо"
Место инцидента исследовали патрульные и следователи с целью установить детали жуткого события.
В полиции пока не прокомментировали инцидент.
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