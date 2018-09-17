В Киеве бездомный нашел тело новорожденного ребенка (фото)

Место инцидента исследовали патрульные и следователи с целью установить детали жуткого события.

В Соломенском районе Киева на улице Липкивского во дворе многоэтажек нашли мертвого новорожденного ребенка.

Как передает Эспрессо, по предварительной информации, завернутого в пакет младенца девичьего пола нашел бездомный.

Место инцидента исследовали патрульные и следователи с целью установить детали жуткого события.

В полиции пока не прокомментировали инцидент.