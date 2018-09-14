В центре Одессы пьяные родители бросили на улице 5-месячного ребенка

Сейчас ребенок в безопасности - его осмотрели врачи.

Сегодня в центре Одессы пьяные родители бросили на улице пятимесячного ребенка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Одессы, около 18.00 поступил вызов о том, что на улице Екатерининской мужчина и женщина в нетрезвом состоянии оставили ребенка младенческого возраста без присмотра.

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Прибыв на место, инспекторы увидели отца, который был сильно пьян, а также заявителя, который держал младенца на руках.

«Матери на месте не было, но очевидцы сообщили место проживания семьи. По указанному адресу обнаружили женщину, пребывавшую в состоянии сильного алкогольного опьянения. На вопрос, чей ребенок, ответить не могла и закрылась в квартире», - говорится в сообщении.

Сейчас ребенок в безопасности - его осмотрели врачи.

Отца доставили в отделение полиции для составления процессуальных материалов.

О случившемся сообщено в соответствующие службы, добавили в главке.

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