В Киеве предполагаемый педофил "охотился" за детьми с молотком и веревками (фото)
12:46, 15 октября 2018Происшествия
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В сумке задержанного мужчины обнаружили нож, молоток, скотч и веревки.
Мужчину обвиняют в педофилии / фото facebook.com/savchenkoss
В Соломенском районе столицы мужчина с молотком и веревками в сумке гнался за детьми.
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Этим он вызвал у родителей подозрения в педофилии. О случившемся 14 октября инциденте на своей странице в Facebook сообщила мама девочки, которую преследовал мужчина.
"На улице Питерской это чудовище с ножом и молотком гналось за детьми, в частности за моей дочерью. Его словили, а в сумке - нож, молоток, скотч и веревки. Берегите детей!" - написала женщина.
Мужчину обвиняют в педофилии / фото facebook.com/savchenkoss
Мужчину обвиняют в педофилии / фото facebook.com/savchenkoss
Как сообщал УНИАН, в Оболонском районе столицы мужчина развращал 6-летнего ребенка. Преступника разыскивают правоохранители.
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