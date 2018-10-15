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В Киеве предполагаемый педофил "охотился" за детьми с молотком и веревками (фото)

12:46, 15 октября 2018
Происшествия
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Мужчину обвиняют в педофилии / фото facebook.com/savchenkoss

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Этим он вызвал у родителей подозрения в педофилии. О случившемся 14 октября инциденте на своей странице в Facebook сообщила мама девочки, которую преследовал мужчина.

"На улице Питерской это чудовище с ножом и молотком гналось за детьми, в частности за моей дочерью. Его словили, а в сумке - нож, молоток, скотч и веревки. Берегите детей!" - написала женщина.

Мужчину обвиняют в педофилии / фото facebook.com/savchenkoss
Мужчину обвиняют в педофилии / фото facebook.com/savchenkoss

Как сообщал УНИАН, в Оболонском районе столицы мужчина развращал 6-летнего ребенка. Преступника разыскивают правоохранители.

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Теги: #Киев#педофилы