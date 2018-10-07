В Киеве педофил в берете развращал шестилетнего ребенка

Полицейские ищут мужчину 50-55 лет, ростом около 170 сантиметров, который одет в темную одежду; на голове у него был берет темно-синего цвета.

В Оболонском районе столицы мужчина развращал 6-летнего ребенка. Преступника разыскивают правоохранители.

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Как сообщает «Информатор», инцидент произошел на улице Маршала Малиновского, 1. В полицию обратился отец малыша.

В данный момент полицейские ищут мужчину 50-55 лет, ростом около 170 сантиметров, который одет в темную одежду. На голове у него был берет темно-синего цвета.

Ранее в Киевской области разоблачили россиянина, который в течение года развращал 7-летнюю девочку - дочь своего товарища.