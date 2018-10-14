В полиции озвучили количество участников марша УПА в Киеве (видео)

14 октября в Киеве и других городах Украины состоялся традиционный марш УПА, в котором принимают участие преимущественно представители националистических организаций.

В марше УПА в Киеве приняли участие около 15 тысяч человек. Серьезных правонарушений во время массовых мероприятий в центре столицы правоохранители не зафиксировали, сообщает пресс-служба столичной полиции.

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"Марш от парка имени Тараса Шевченко до Европейской площади прошел спокойно. Участие в шествии приняли около 15-ти тысяч человек", - рассказал начальник ГУ НП в Киеве Андрей Крищенко вечером в воскресенье, 14 октября.

14 октября в Киеве и других городах Украины состоялся традиционный марш УПА, в котором принимают участие преимущественно представители националистических организаций. В столице около 10 тысяч участников марша, посвященного 76-й годовщине создания Украинской повстанческой армии, собрались в 16:30 у памятника Тарасу Шевченко. Они прошлись по улице Владимирской, бульвару Шевченко и Крещатику до Европейской площади, где начался праздничный концерт. Во время шествия количество его участников существенно возросло. В охране мероприятия были задействованы более 1000 правоохранителей.