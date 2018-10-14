Полиция задержала несколько десятков мужчин возле Киево-Печерской лавры (фото)
В Киеве возле Киево-Печерской лавры полиция окружила и задержала несколько десятков мужчин.
Как сообщает Громадське, спецназовцы полиции окружили около 30 парней. Всех задержанных посадили в автозаки и повезли в отделения.
Ситуация возле лавры спокойная, желающие посетить монастырский комплекс проходили мимо полицию и заходили внутрь без препятствий.
Причина задержания полицией нескольких десятков молодых людей неизвестна. Ни задержанные, ни силовики не прокомментировали ситуацию.
В то же время, издание РБК-Украина со ссылкой на источник в полиции сообщило о 122 задержанных.
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По словам собеседника издания, группа мужчин спортивной внешности разного возраста с утра сосредоточилась на территории монастыря.
"Верующие пожаловались, что эти ребята создают толкотню перед Успенским собором. Они явно не молиться туда пришли", - добавил собеседник.
Источник уточнил, что задержанные не сопротивлялись и добровольно сели в автозаки. Некоторые из них говорили правоохранителям, что они семинаристы.
Группа из 66 человек была отправлена в районные отделения полиции, где у них проверят документы и отправят домой. Остальные продолжали оставаться перед входом в Лавру, их заблокировали бойцы полка полиции особого назначения.
Ранее УНИАН сообщал, что полиция помешала праворадикальным организациям повредить памятник советскому генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке в центре Киева. Начальник Национальной полиции Киева Андрей Крищенко отметил, что считает памятник Ватутину символом тоталитарной эпохи, «но есть законодательный акт, что это - братская могила», а потому памятник сносить нельзя.