Полиция задержала несколько десятков мужчин возле Киево-Печерской лавры (фото)

Ситуация возле Лавры спокойная, желающие посетить монастырский комплекс проходили мимо полиции и заходили внутрь без препятствий.

В Киеве возле Киево-Печерской лавры полиция окружила и задержала несколько десятков мужчин.

Как сообщает Громадське, спецназовцы полиции окружили около 30 парней. Всех задержанных посадили в автозаки и повезли в отделения.

Ситуация возле лавры спокойная, желающие посетить монастырский комплекс проходили мимо полицию и заходили внутрь без препятствий.

Причина задержания полицией нескольких десятков молодых людей неизвестна. Ни задержанные, ни силовики не прокомментировали ситуацию.

В то же время, издание РБК-Украина со ссылкой на источник в полиции сообщило о 122 задержанных.

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По словам собеседника издания, группа мужчин спортивной внешности разного возраста с утра сосредоточилась на территории монастыря.

"Верующие пожаловались, что эти ребята создают толкотню перед Успенским собором. Они явно не молиться туда пришли", - добавил собеседник.

Источник уточнил, что задержанные не сопротивлялись и добровольно сели в автозаки. Некоторые из них говорили правоохранителям, что они семинаристы.

Группа из 66 человек была отправлена в районные отделения полиции, где у них проверят документы и отправят домой. Остальные продолжали оставаться перед входом в Лавру, их заблокировали бойцы полка полиции особого назначения.

Ранее УНИАН сообщал, что полиция помешала праворадикальным организациям повредить памятник советскому генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке в центре Киева. Начальник Национальной полиции Киева Андрей Крищенко отметил, что считает памятник Ватутину символом тоталитарной эпохи, «но есть законодательный акт, что это - братская могила», а потому памятник сносить нельзя.