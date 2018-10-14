В Киеве группа националистов разгромила "офис Медведчука" (фото, видео)

На момент прибытия правоохранителей на место происшествия правонарушители разбежались.

Представители праворадикальных организаций С14 и "Традиция и порядок" устроили погром в здании на улице Липинского.

Там, как они считают, находится офис пророссийского политика Виктора Медведчука, передает LB.ua.

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Участники погрома выбили ролету, защищавшую окно, и бросили внутрь помещения файеры. На стене дома написали "Слава нации", "Смерть врагам".

Информацию об этом на странице в Facebook подтвердил лидер праворадикальной организации С14 Евгений Карась.

"Какие-то неизвестные историки из С14 и "Традиции и порядка" напоминают Медведчуку за Стуса и покрывание содержание Путиным украинских заключенных", - сообщил Карась.

Он также обнародовал видео, на котором сообщил, что находится на улице Ивана Франко, где по его словам расположен офис Медведчука.

В свою очередь, в пресс-службе полиции Киева сообщили, что на момент прибытия правоохранителей на место повреждения здания на улице Ивана Франко в Киеве правонарушители разбежались.

"Около 19:30 в дежурную часть поступило сообщение, что неизвестные в масках бьют окна и делают надписи на здании на улице Ивана Франко. На вызов направили наряды патрульной полиции и следственно-оперативную группу Шевченковского управления полиции. На момент прибытия правоохранителей нарушители скрылись", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что наряды обнаружили надписи на фасаде, поврежденные окна и роллеты, а также, по словам охранников, в помещение забросили, вероятно, дымовые шашки.

Следственно-оперативная группа проводит осмотр. Полицейские также изучают записи в сети Интернет, на которых зафиксированы события под зданием.

После проведения проверки будет определена правовая квалификация инцидента.

Ранее УНИАН сообщал, что полиция помешала праворадикальным организациям повредить памятник советскому генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке в центре Киева. Начальник Национальной полиции Киева Андрей Крищенко отметил, что считает памятник Ватутину символом тоталитарной эпохи, «но есть законодательный акт, что это - братская могила», а потому памятник сносить нельзя.