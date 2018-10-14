Полиция об инциденте возле памятника Ватутину: столкновения не было, изъятую лестницу вернут активистам

Начальник столичной полиции отметил, что считает памятник Ватутину символом тоталитарной эпохи, «но есть законодательный акт, что это - братская могила», а потому сносить его нельзя.

Полиция помешала праворадикальным организациям повредить памятник советскому генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке в центре Киева.

Об этом сообщил начальник Национальной полиции Киева Андрей Крищенко на брифинге, который транслировался на официальной странице в Facebook.

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«Я бы не сказал, что это были столкновения. Полиция в первую очередь рассчитывала на диалог. Мы встречались с организаторами этой акции, учитывая, что даже заявка была подана. Там было отмечена цель акции – нанесение максимального вреда памятникам. Когда активисты пытались совершить активные действия, полиция оттеснила, снаряжение мы изъяли, мы его вернем, оно не запрещено», – сказал он, уточнив, что речь идет о лестнице.

Крищенко отметил, что считает памятник Ватутину символом тоталитарной эпохи, «но есть законодательный акт, что это - братская могила», а потому памятник сносить нельзя.

Начальник столичной полиции добавил, что просил киевскую власть решить проблему с памятником: «Или перенести, или другим способом».

Сегодня утром представители добровольческого движения Организация украинских националистов во главе с Николаем Коханивским планировали уничтожить памятник Ватутину. На демонстрацию собрались несколько десятков представителей ОУН, они принесли с собой лестницу и кувалду. Но памятник охраняли несколько сотен полицейских и офицеров Национальной гвардии, лестницу у правых активистов изъяли. Действиями правоохранителей непосредственно руководил начальник столичной полиции Крищенко.

В ходе акции активисты пытались снести памятник рабочим завода «Арсенал» в Киеве, позже они начали забрасывать его яйцами. Также они забросать яйцами памятник Ватутину.

Ранее обращение к своим сторонникам с призывом принять участие в декоммунизации было опубликовано на странице ОУН в Facebook.

«14 октября 2018 года добровольческий рух ОУН приглашает всех неравнодушных принять участие в акции по декоммунизации советских сатанинских идолов. Собираемся в 11:00 возле станции метро «Арсенальная», и идем в Мариинский парк, чтобы максимально повредить советских идолов - арсенальського большевика-мятежника и оккупанта Ватутина. В прошлую среду такой план мероприятий окончательно утвердил оргкомитет по празднованию дня создания УПА», - анонсировали свою акцию националисты.