В Генштабе ВСУ назвали диверсию наиболее вероятной причиной взрывов на Черниговщине

По фактам взрывов военная прокуратура открыла уголовное производство.

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-майор Родион Тимошенко назвал диверсию наиболее вероятной причиной взрывов на арсенале в Черниговской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Тимошенко сказала на брифинге в Киеве.

"Наиболее вероятно - это диверсия", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 октября, ночью на территории 6-го арсенала Минобороны близ пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, вызвавшие пожар. Создан оперативный штаб ГСЧС, полиции и Нацгвардии.

Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

Эвакуированы около 12 тысяч человек.

По фактам взрывов на складах боеприпасов в Черниговской области военная прокуратура Центрального региона открыла уголовное производство по ч.3 ст.425 Уголовного кодекса Украины "Небрежное отношение военного служебного лица к службе, если оно повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения", наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.