На Донетчине нацгвардейцы предотвратили диверсию со взрывчаткой

Правоохранители обнаружили взрывное устройство в селе Новоселовка вторая.

Сегодня во время оперативно-профилактических мероприятий подразделение Национальной гвардии по контрдиверсионной борьбе из состава Объединенных сил предотвратило диверсионный акт в Донецкой области.

Как сообщили в пресс-службе Нацгвардии, правоохранители обнаружили взрывное устройство в селе Новоселовка вторая.

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Согласно информации, опасную находку заметили во время обследования одного из зданий.

"Устройство нацгвардейцы нашли в подвале дома. Злоумышленники присоединили взрывчатку к электровыключателю комнаты дома с надписью "свет", - говорится в сообщении.

Так, по замыслу злоумышленников, выключатель освещения должен замкнуть электрическую сеть и взорвать фугас.

Правоохранители сообщили об обезвреживании взрывного устройства.

Ранее Минобороны опубликовало карту заминированных территорий Донбасса.