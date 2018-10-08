На Донетчине нацгвардейцы предотвратили диверсию со взрывчаткой
Сегодня во время оперативно-профилактических мероприятий подразделение Национальной гвардии по контрдиверсионной борьбе из состава Объединенных сил предотвратило диверсионный акт в Донецкой области.
Как сообщили в пресс-службе Нацгвардии, правоохранители обнаружили взрывное устройство в селе Новоселовка вторая.
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Согласно информации, опасную находку заметили во время обследования одного из зданий.
"Устройство нацгвардейцы нашли в подвале дома. Злоумышленники присоединили взрывчатку к электровыключателю комнаты дома с надписью "свет", - говорится в сообщении.
Так, по замыслу злоумышленников, выключатель освещения должен замкнуть электрическую сеть и взорвать фугас.
Правоохранители сообщили об обезвреживании взрывного устройства.
Ранее Минобороны опубликовало карту заминированных территорий Донбасса.