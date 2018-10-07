Минобороны опубликовало карту заминированных территорий Донбасса

В министерстве отметили, что в настоящее время Украина является одной из самых загрязненных минами и взрывоопасными остатками войны государств в мире.

Украина сегодня - одно из самых загрязненных минами и взрывоопасными предметами-остатками войны государств в мире.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, опубликовав информационную карту территорий, загрязненных минами и взрывоопасными остатками войны.

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«С целью снижения угрозы несчастных случаев от несанкционированного обращения с взрывоопасными предметами Министерством обороны Украины при содействии неправительственной организации The HALO Trust разработана Информационная карта территорий, загрязненных минами и взрывоопасными остатками войны», - говорится в сообщении.

«С началом агрессии Российской Федерации на территории Донецкой и Луганской областей имели место неоднократные случаи подрыва военнослужащих и гражданского населения на взрывоопасных предметах», - отметили в ведомстве.

Информационная карта размещена на официальном сайте Минобороны в разделе «Противоминная деятельность». Интерактивную карту можно просмотреть по этой ссылке.

На карте маркируются загрязненные минами или снарядами территории не только Донецкой и Луганской областей. Так, на карте указан участок возле г. Балаклея (Харьковская область). Дата обследования участка - 29 сентября 2017 года, а его статус обозначен как «Обследовано (ожидает разминирования)».

Напомним, что ОБСЕ призвало приступить к безотлагательному и полному гуманитарному разминированию населенных пунктов и пунктов пропуска на Донбассе. Стоимость разминирования всего Донбасса может достичь $ 800 млн.