Придумал игру: под Киевом россиянин в течение года развращал 7-летнюю девочку

Мужчине грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

В Киевской области разоблачили россиянина, который в течение года совершал развратные действия в отношении 7-летней дочери своего товарища.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. У гражданина России были проблемы с законом.

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Выяснилось, что мужчина, проживая в городе Боярка, удовлетворял свою половую страсть в процессе придуманной им игры с малолетней девочкой.

"Осознавая характер своих преступных действий и убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, периодически совершал развратные действия, которые имели физический характер. О совершении развращение ребенка свидетельствуют признательные показания подозреваемого, скриншоты смс-переписки в телефоне", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Как сообщал УНИАН, на Киевщине 76-летний пенсионер в течение двух лет насиловал ребенка.