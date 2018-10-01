В Киеве столкнулись два новеньких трамвая (фото)
В Киеве на конечной остановке "Старовокзальная" произошло столкновение двух новеньких трамваев.
Соответствующие фото опубликованы в транспортных пабликах Киева в соцсети Facebook.
Как видно на фото, трамвай львовского производства "Электрон" догнал на конечной польский трамвай Pesa.
Поскольку инцидент произошел на разворотном кольце конечной остановки, пассажиров в обоих трамваях быть не должно было, поэтому информации о пострадавших нет.
В результате происшествия у "Электрона" разбито лобовое стекло, а также передняя обшивка кузова. Насколько сильно пострадала Pesa пока не известно.
Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве в районе станции метро "Вокзальная" на улице Жилянской столкнулись два скоростных трамвая. Один из трамваев сошел с рельсов, в результате чего въехал в бок "коллеги", который двигался в направлении Борщаговки.
Отметим, что сход с рельсов трамваев на Борщаговской линии скоростного трамвая в Киеве происходит регулярно.