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В Киеве столкнулись два новеньких трамвая (фото)

15:34, 01 октября 2018
Происшествия
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Инцидент произошел на разворотном кольце конечной станции "Старовокзальная" / фото Facebook: Оксана Мирошник

Соответствующие фото опубликованы в транспортных пабликах Киева в соцсети Facebook.

Пассажиров в салонах трамваев не было / фото Facebook: Оксана Мирошник

Как видно на фото, трамвай львовского производства "Электрон" догнал на конечной польский трамвай Pesa.

Поскольку инцидент произошел на разворотном кольце конечной остановки, пассажиров в обоих трамваях быть не должно было, поэтому информации о пострадавших нет.

В результате происшествия у "Электрона" разбито лобовое стекло, а также передняя обшивка кузова. Насколько сильно пострадала Pesa пока не известно.

У "Электрона" разбито лобовое стекло / фото facebook.com/Kiev.transport.community

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве в районе станции метро "Вокзальная" на улице Жилянской столкнулись два скоростных трамвая. Один из трамваев сошел с рельсов, в результате чего въехал в бок "коллеги", который двигался в направлении Борщаговки.

Отметим, что сход с рельсов трамваев на Борщаговской линии скоростного трамвая в Киеве происходит регулярно.

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Теги: #Киев#трамвай#скоростной трамвай в Киеве