В Киеве столкнулись два новеньких трамвая (фото)

Инцидент произошел на конечной скоростного трамвая возле станции метро Вокзальная.

В Киеве на конечной остановке "Старовокзальная" произошло столкновение двух новеньких трамваев.

Соответствующие фото опубликованы в транспортных пабликах Киева в соцсети Facebook.

Как видно на фото, трамвай львовского производства "Электрон" догнал на конечной польский трамвай Pesa.

Поскольку инцидент произошел на разворотном кольце конечной остановки, пассажиров в обоих трамваях быть не должно было, поэтому информации о пострадавших нет.

В результате происшествия у "Электрона" разбито лобовое стекло, а также передняя обшивка кузова. Насколько сильно пострадала Pesa пока не известно.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве в районе станции метро "Вокзальная" на улице Жилянской столкнулись два скоростных трамвая. Один из трамваев сошел с рельсов, в результате чего въехал в бок "коллеги", который двигался в направлении Борщаговки.

Отметим, что сход с рельсов трамваев на Борщаговской линии скоростного трамвая в Киеве происходит регулярно.