Десятки тысяч украинцев не останавливают повышенные штрафы и наказания за нетрезвое вождение (видео)

Охотники на пьяниц дежурят под ночными клубами и ресторанами.

Десятки тысяч украинцев не останавливают повышенные штрафы и наказания за нетрезвое вождение. За последние годы пьяными за рулем в Украине ловили госслужащих, полицейских и даже священников.

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Только за восемь месяцев этого года патрульные остановили 75 тысяч нетрезвых водителей. Полтысячи из них стали виновниками аварий, в которых погибли 43 человека. Два года назад ночной рейд журналистов ТСН по улицам столицы помог выявить более 30 нарушителей. Ситуация принципиально не изменились и до сих пор.

Охотники на пьяниц дежурят под ночными клубами и ресторанами. Когда видят, что за руль садится водитель, который употреблял – вызывают полицейских. На этот раз первый, кто вызывает подозрение, из заведения выходит в полночь – в его машину садятся веселые пассажирки. За вторым водителем, который едва держится на ногах, копы устраивают погоню по частному сектору. Убежать во двор отеля мужчине и его спутнице помешал забор. Иностранец сначала просил подождать, потом делал вид, что не понимает, чего от него хотят. Через базу патрульные узнали, что недавно его лишили права водить, потому как тоже поймали пьяным. В этот раз на алкотест на месте не соглашается и просит везти его в больницу. Через час там также отказывается от осмотра врача – водителя автоматически признают виновным.

Уже на рассвете активисты и полицейские останавливают еще одну машину, применяют силу и кладут агрессивных пассажиров лицом наземь. Люди требуют предоставить им адвоката. Всего за одну ночь и только в Киеве копы составили два десятка протоколов за пьянку за рулем. Но надеяться на то, что это кардинально исправит ситуацию, не стоит.