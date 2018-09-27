В Харькове BMW влетел в маршрутку на остановке: шесть человек пострадали (видео)

Во время аварии пострадали шесть человек, один из них находится в тяжелом состоянии.

В Харькове иномарка въехала в городскую маршрутку, которая стояла на остановке общественного транспорта.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"Сегодня в 8:24 в Харькове на улице Достоевского 46-летний водитель автомобиля BMW допустил столкновение с автобусом маршрута 123а, который стоял на остановке", - говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали шестеро человек: четверо пассажиров автобуса в возрасте от 20 до 56 лет и двое пассажиров иномарки, состояние одного из них медики оценивают как тяжелое.

Читайте такжеСмертельное ДТП с автомобилем патрульных в Черновцах: из видеорегистратора исчезли записи (видео)

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, все обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются. Решается вопрос о внесении сведений по факту аварии в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, вечером 18 октября 2017-го в Харькове произошла кровавая авария. Тогда автомобиль Lexus, за рулем которого была студентка Елена Зайцева, врезался в Volkswagen, в результате чего погибли шесть человек: пятеро погибли на месте, а шестая жертва аварии умерла после недельной комы.