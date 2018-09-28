Во Львове на ходу вспыхнуло такси с пассажирами (видео)
17:06, 28 сентября 2018Происшествия
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Огонь полностью уничтожил моторный отсек и салон автомобиля.
Во Львове сгорела машина такси / скриншот из видео ТСН
Сегодня около 5 утра во Львове на ходу загорелся автомобиль такси. В этот момент в салоне находилось трое человек: водитель и двое пассажиров.
Они успели выбраться из горящего авто и вызвали спасателей, говорится в сюжете ТСН.
Пожарные сразу отключили аккумуляторную батарею, ведь машина могла вот-вот взорваться.
Огонь полностью уничтожил моторный отсек и салон автомобиля. Причины возгорания пока неизвестны.
Во Львове на ходу загорелся такси
Как сообщал УНИАН, на Харьковщине во время движения сгорел дотла пассажирский автобус.
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