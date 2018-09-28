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Во Львове на ходу вспыхнуло такси с пассажирами (видео)

17:06, 28 сентября 2018
Происшествия
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Во Львове згорела машина такси / скриншот из видео ТСН

Сегодня около 5 утра во Львове на ходу загорелся автомобиль такси. В этот момент в салоне находилось трое человек: водитель и двое пассажиров.

Они успели выбраться из горящего авто и вызвали спасателей, говорится в сюжете ТСН.

Пожарные сразу отключили аккумуляторную батарею, ведь машина могла вот-вот взорваться.

Огонь полностью уничтожил моторный отсек и салон автомобиля. Причины возгорания пока неизвестны.

Как сообщал УНИАН, на Харьковщине во время движения сгорел дотла пассажирский автобус.

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Теги: #Львов#такси#пожар автомобиля