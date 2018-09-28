Показывал девушкам половой орган: в сети появилось видео с извращенцем в метро Киева

Запись сняла одна из прохожих девушек. Увидев камеру, мужчина начал убегать.

В пятницу, 28 сентября, в киевском метро был замечен странный мужчина.

Как сообщает "Киев Оперативный", он якобы ходил за девушками и просил помощи. "Когда те откликались — показывал им свои половые органы", - говорится в сообщении.

На опубликованной записи видно, как извращенец, заметив, что его снимают, застегивает штаны и пытается сбежать.

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Неизвестно, чем закончился инцидент. Однако, судя по всему, мужчина просто убежал.

Ранее на Дорогожичах в Киеве словили онаниста, который последнюю неделю не давал покоя местным девушкам и детям. Жалобы в полицию не помогли решить проблему. Поэтому жители решили действовать самостоятельно.