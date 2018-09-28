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В Киеве заметили авто с номерами "ДНР" (фото)

09:25, 28 сентября 2018
Происшествия
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В сети гадают, как авто попало в столицу / фото facebook.com/autokiev.info

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"Если увидите этот автомобиль в городе – позвоните в 102 и сообщите место нахождения. Либо пришлите нам личным сообщением", – написали в Facebook "Киева Автомобильного".

Пользователи соцсети недоумевают, как авто с такими номерами могло попасть в Киев. Некоторые предполагают, что это всего лишь социальный эксперимент - так проверяют реакцию людей.

Ранее на одном из зданий cтолицы в районе метро "Лесная" заметили флаг самопровозглашенной "ДНР". Оказалось, что это было сделано для съемок фильма об Иловайском котле.

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Теги: #ДНР#авто