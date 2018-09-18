цей матеріал доступний українською

Стало известно, почему в Киеве вывесили флаг "ДНР" (фото, видео)

14:27, 18 сентября 2018
Общество
24329 0
Причин для волнения из-за появления в Киеве флага "ДНР" нет - в столице снимают кино / фото Ivan Mazurenko

Во вторник, 18 сентября, снимок разошелся по соцсетям, пользователи начали искать "зраду". Но выяснилось, что в Киеве проходят съемки фильма об "Иловайском котле".

Читайте такжеИграют сами себя: в фильме об Иловайске снимаются непосредственные участники событий (видео)

"Киев. Окраина города. Здесь в одной из промзон висит флаг так называемой "Донецкой народной республики". Это не диверсия. Здесь снимают фильм об Иловайской трагедии. И именно эту тряпку, говорят реквизиторы, найти было труднее всего. Ведь с оккупированной территории не завезешь – опасно. А печатать в Киеве это типографии отказывались. И тогда съемочная группа и типографии нашли компромисс. И на каждой такой тряпке написали "Смерть москалям! Немедленно!", - говорится в сюжете ТСН.

Скриншот
Скриншот

Ранее снимок флага непризнанной республики боевиков «ДНР», который неожиданно появился на одном из зданий в Киеве, опубликовали в Telegram-канале о жизни Киева.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#ДНР#флаг