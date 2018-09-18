Стало известно, почему в Киеве вывесили флаг "ДНР" (фото, видео)

Журналисты успокоили пользователей сети: в столице просто снимают фильм о трагедии в Иловайске, поэтому на здании и вывесили флаг "ДНР".

На одном из зданий cтолицы в районе метро "Лесная" заметили флаг самопровозглашенной "ДНР".

Во вторник, 18 сентября, снимок разошелся по соцсетям, пользователи начали искать "зраду". Но выяснилось, что в Киеве проходят съемки фильма об "Иловайском котле".

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"Киев. Окраина города. Здесь в одной из промзон висит флаг так называемой "Донецкой народной республики". Это не диверсия. Здесь снимают фильм об Иловайской трагедии. И именно эту тряпку, говорят реквизиторы, найти было труднее всего. Ведь с оккупированной территории не завезешь – опасно. А печатать в Киеве это типографии отказывались. И тогда съемочная группа и типографии нашли компромисс. И на каждой такой тряпке написали "Смерть москалям! Немедленно!", - говорится в сюжете ТСН.

Ранее снимок флага непризнанной республики боевиков «ДНР», который неожиданно появился на одном из зданий в Киеве, опубликовали в Telegram-канале о жизни Киева.