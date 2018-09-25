В Кременце двое студентов перерезали горло "подруге", но она выжила и указала на нападавших

Девушка чудом выжила после побоев и порезов, ведь стекло задело несколько раз сонную артерию, но не перерезало ее.

На Тернопольщине студентка выжила и указала полиции на двух 16-летних нападающих, которые перерезали ей горло.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, 23 сентября в Кременце трое студентов высшего профессионального училища в заброшенных помещениях распивали водку. Во время отдыха девушка стала насмехаться над ребятами. Им это не понравилось и они начали избивать подругу палкой. Впоследствии один из нападавших придавил несовершеннолетнюю, в результате чего она потеряла сознание.

Чтобы подруга не рассказала о том, что произошло, юноша схватил стекло от разбитой бутылки и трижды попытался перерезать горло.

Потерпевшую они оставили истекать кровью, а сами продолжили отдых в райцентре.

Через час девушка пришла в себя и смогла самостоятельно дойти до общежития. Уже там комендант вызвала скорую.

Врачи говорят, что девушка чудом выжила после побоев и порезов, ведь стекло задело несколько раз сонную артерию, но не перерезало ее. Состояние несовершеннолетней средне-стабильное. Студентка смогла указать на своих нападающих.

Подозреваемых правоохранители задержали согласно статье 208 УПК. Они во всем признались. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания.

Им инкриминируют ч. 2 п.12 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц).