В Ривненской области полицейские задержали водителя маршрутки с уровнем алкоголя в крови, превышавшем норму в 12 раз

В крови водителя обнаружили 2,48 промилле алкоголя при норме - 0,2. На него составили протокол об админнарушении и отстранили от управления.

В Ривненской области полицейские задержали водителя маршрутки, содержание алкоголя в крови которого превышало допустимую норму более чем в 12 раз.

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Как сообщили в отделе коммуникации полиции Ривненской области, 24 сентября полицейские остановили микроавтобус Mercedes-Benz, который осуществляет регулярные пассажирские перевозки по маршруту «с. Жадковка - газовый участок г. Корец» из-за нарушения водителем правил дорожного движения.

Отмечается, что руководитель произвел посадку и высадку пассажиров в неустановленном месте. В салоне маршрутки на момент остановки находились три человека.

Во время общения с водителем, 39-летним местным жителем, полицейские заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. От прохождения осмотра на месте он отказался в присутствии двух свидетелей и согласился его пройти в медицинском учреждении. Результаты освидетельствования - 2,48 промилле. Допустимая норма алкоголя в крови для водителей - 0,2 промилле.

На нарушителя полицейские вынесли постановление по ч. 2 ст. 121-1 и составили протокол по ч. 1 ст. 130 Кодекса об административных правонарушениях. Нетрезвого водителя отстранили от управления.