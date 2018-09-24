На Киевщине пьяный мужчина устроил стрельбу на АЗС, есть раненый

Как выяснилось, между двумя мужчинами на автозаправочной станции возникла ссора. И чтобы доказать свою правоту, один из них выхватил пистолет. Сначала выстрелил в воздух, а затем еще одним выстрелом попал в ногу другому.

В поселке Ракитное местный житель в нетрезвом состоянии устроил разборки с оружием в руках. Во время конфликта в ногу был ранен мужчина, а злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Как выяснилось, между двумя мужчинами на автозаправочной станции возникла ссора. И чтобы доказать свою правоту, один из них выхватил пистолет. Сначала выстрелил в воздух, а затем еще одним выстрелом попал в ногу другому.

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На месте происшествия работники полиции изъяли травматическое оружие, которое злоумышленник хранил без разрешительных документов. Раненый мужчина от госпитализации он отказался.

Задержали стрелка недалеко от места совершения преступления в порядке ст. 208 УПК Украины. Им оказался 54-летний житель пгт. Ракитное.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Как сообщал УНИАН, на Закарпатье неизвестные бросили гранату во двор местного депутата.