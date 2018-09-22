В результате пожара газопровода на Сумщине погиб человек - полиция

Полиция подозревает, что погибший причастен к аварии газопровода.

Полиция начала расследование по факту аварии газопровода на Сумщине. Открыто уголовное производство по ст. 292. ч.1 УК Украины "Повреждение или разрушение магистральных нефте-, газо- и нефтепродуктопроводов".

Как сообщили УНИАН в полиции, правоохранители выяснили, что из трубы пытались срезать засов.

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"Когда пожар на газопроводе был потушен, сотрудники полиции обнаружили повреждения засова газовой трубы, который пытались срезать с помощью соответствующих инструментов", - рассказал начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута.

Также в полиции рассказали, что около 4 утра получили сообщение, о том что неподалеку от места происшествия найден обгоревший труп мужчины. Им оказался 73-летний пенсионер. В прошлом мужчина работал газосварщиком.

"Исходя из собранных материалов, у нас есть все основания считать, что вмешательство в работу газопровода осуществил именно погибший. В результате чего получил смертельные ожоги", - добавил Карабута.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.115 "Умышленное убийство" с отметкой "несчастный случай".

Как сообщал УНИАН, авария на газораспределительной сети высокого давления возникла 21 сентября около 22.00 в районе микрорайона Барановка на окраине областного центра. Столб огня достигал 10 метров. В результате аварии село осталось без газа.