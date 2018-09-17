Полиция в Киеве окружила офис, где могли скрываться участники сегодняшних столкновений под ГПУ

Этим офисом пользуются ветераны АТО, среди которых много "айдаровцев".

Наряд полиции приехал в офис по улице Предславинская, 12 в Киеве искать активистов, которые в понедельник пикетировали Генпрокуратуру.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба столичной полиции.

Перед этим лидер националистического движения " С14" Евгений Карась написал в Facebook, что полиция "штурмует офис ветеранов ОУН и Айдара, которые бунтовали под ГПУ".

По его словам, в помещении забаррикадировались активисты, среди которых Вита Заверуха и руководитель ветеранского союза Евгений Строкань.

Карась попросил всех неравнодушных ехать на помощь.

Но полиция опровергла информацию о штурме.

"Информация о штурме офиса в Киеве не соответствует действительности ... В настоящее время под зданием действительно находятся работники полиции, поскольку имеются сведения о том, что в помещении находятся активные участники событий возле Генеральной прокуратуры Украины", - говорится в сообщении правоохранителей.

По их словам, сейчас полицейские ожидают разрешения владельца помещения на проведение осмотра и других следственных действий.

Сам Строкань, назвавшийся руководителем организации "Неизвестный патриот", в комментарии "Украинской правде" сообщил, что когда приехала полиция, его в помещении не было. Правоохранители позвонили ему и предложили приехать к ним на беседу. Деталей не сообщили.

По его словам, этим офисом действительно пользуются ветераны АТО, среди которых много "айдаровцев". Он находится на цокольном этаже многоэтажки.

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Как рассказал Строкань, ему также позвонила владелица ателье поблизости от их помещения и сообщила, что приехали 9 полицейских с автоматами и окружили здание.

Корреспондент "Украинской правды" сообщил с места события, что в помещении ветеранов АТО выбиты двери в две комнаты, вещи внутри разбросаны, людей нет.

По его словам, под домом собрались общественные активисты, атошники, представители ОУН, народный депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко, нардеп от Радикальной партии Ляшко Оксана Корчинская, а также экс-первый заместитель председателя правления "Укргаздобычи" и владелец издания "Инсайдер" Алексей Тамразов. Последний сказал, что оказался здесь случайно, поскольку как раз проезжал мимо.

Корреспондент рассказал, что внутри лежат разбросанные паспорта добровольцев, в том числе российский, на стенах свастика и портрет Гитлера.

Корчинская заявила, что "это попытка скомпрометировать добровольческое движение: портрет Гитлера и свастику подбросила полиция".

Строкань заявил, что никогда раньше ни Гитлера, ни свастику в помещении не видел.

Как сообщил УП Анатолий, житель подъезда, в котором расположен офис, "это было нежилое помещение, но его арендовало какое нелегальное предприятие".

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"Впоследствии добровольцы принудительно выселили предприятие и заняли (помещение - ред.) сами. У жителей этого подъезда был конфликт с теми людьми, которые жили в этом "офисе". Они устроили пожар. Мы вызвали пожарных и полицию. Эти "добровольцы" бегали пьяными с пистолетами и угрожали нам. Я написал заявление в полицию. Та заверила, что проведем воспитательную работу. На этом все и закончилось", - рассказал он.

Он добавил, что "здесь постоянно жила компания молодых людей, которые ходили постоянно в камуфляже и пьяные".

Утром 17 сентября под ГПУ устроили акцию протеста против экстрадиции ингуша Тимура Тумгоева в Россию по запросу Федеральной службы безопасности РФ.

Отмечалось, что он якобы заявлял о желании воевать на востоке Украины вместе с выходцами с Кавказа против российских боевиков. В ГПУ уверяли, что экстрадированный в РФ Тумгоев никогда не служил в АТО.

Во время акции под ГПУ началась толкотня, в результате чего пострадали 7 правоохранителей.

По этим фактам правоохранители открыли уголовные производства по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 296 (хулиганство).