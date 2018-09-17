Возле ГПУ произошли стычки: участников митинга поливают водой, в ход пошел слезоточивый газ (фото, видео)

Активисты требуют встречи с генпрокурором и увольнения заместителя генпрокурора Енина.

Возле Генеральной прокуратуры Украины активисты требуют увольнения заместителя генерального прокурора Евгения Енина из-за высылки в РФ добровольца Тимура Тумгоева.

Как передает корреспондент УНИАН, также недовольные высылкой Тумгоева требуют встречи с генеральным прокурором Юрием Луценко.

Из дверей прокуратуры на протестующих сначала распылили какой-то газ, после чего стали поливать участников пикета водой.

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Участники митинга начали бросать в здание брусчатку и разбивать двери, жечь шины и сожгли мусорный бак.

За порядком возле здания ГПУ следят несколько десятков правоохранителей.

Как сообщал УНИАН, Украина выдала России гражданина Российской Федерации Тимура Тумгоева с соблюдением требований действующего национального законодательства и международных договоров, согласие на обязательность которых предоставлено парламентом и которые регулируют отношения по вопросам экстрадиции между Украиной и Российской Федерацией.