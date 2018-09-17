Возле ГПУ произошли стычки: участников митинга поливают водой, в ход пошел слезоточивый газ (фото, видео)
Возле Генеральной прокуратуры Украины активисты требуют увольнения заместителя генерального прокурора Евгения Енина из-за высылки в РФ добровольца Тимура Тумгоева.
Как передает корреспондент УНИАН, также недовольные высылкой Тумгоева требуют встречи с генеральным прокурором Юрием Луценко.
Из дверей прокуратуры на протестующих сначала распылили какой-то газ, после чего стали поливать участников пикета водой.
Читайте такжеАктивисты пикетируют ГПУ против экстрадиции в РФ беженца Тумгоева (фото, видео)
Участники митинга начали бросать в здание брусчатку и разбивать двери, жечь шины и сожгли мусорный бак.
За порядком возле здания ГПУ следят несколько десятков правоохранителей.
Как сообщал УНИАН, Украина выдала России гражданина Российской Федерации Тимура Тумгоева с соблюдением требований действующего национального законодательства и международных договоров, согласие на обязательность которых предоставлено парламентом и которые регулируют отношения по вопросам экстрадиции между Украиной и Российской Федерацией.
У здания Генпрокуратуры произошли столкновения между силовиками и представителями националистических движений. В «Нацкорпусі» заявили, что под стены Генпрокуратуры скачали подразделение спецназовцев Нацполіції, среди которых активисты узнают бывших беркутовцев с Майдана» pic.twitter.com/IhWRVDK354— Hromadske.UA (@HromadskeUA) September 17, 2018