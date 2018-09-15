В Киеве задержали россиянина-нелегала с партией наркотиков
В Киеве, в Подольском районе, полиция задержала гражданина РФ, у которого изъяли партию наркотических веществ.
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Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы.
"Около полуночи группа быстрого реагирования на улице Братской обратила внимание на двух подозрительных лиц: мужчины, как только заметили автомобиль полиции, развернулись и поспешили в противоположном направлении. Командир полка полиции особого назначения №1 Руслан Цикалюк рассказал, что правоохранители сразу догнали и остановили этих пешеходов. В присутствии понятых провели поверхностный осмотр - и у одного из них в сумке обнаружили расфасованные в пакетики вещества, похожие на наркотические," - сообщают правоохранители.
Как было установленно, задержанный злоумышленник - сорокалетний россиянин с 2009 года проживает в Украине, однако вида на жительство не имеет.
Правонарушение было задокументировано следственно-оперативной группой Подольского управления полиции и внесено в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ст. 309 УК Украины - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств.
Изъятые вещества направлены на экспертизу. Правоохранители устанавливают, откуда злоумышленник получил партию веществ и с какой целью хранил.
Как сообщает УНИАН, 9 сентября в Киеве задержали группу военных за сбыт наркотиков.