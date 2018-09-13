В харьковском кафе произошла стрельба, один человек погиб - СМИ

По данным местных СМИ, во время перестрелки погиб один из представителей криминальных кругов.

Сегодня, 13 сентября, в районе станции метро "Завод имени Малышева" произошла перестрелка.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, стреляли в кафе в супермаркете "Рост".

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"Приехала скорая. Много мужиков в масках", - пишут в харьковской группе в Facebook.

Как пишет KHARKIV Today, перестрелка произошла на выходе из кафе, во время задержания, которое проводили сотрудники СБУ. Пресс-секретарь управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула отказался сообщить подробности, сославшись на то, что идут следственные действия.

По данным издания, во время перестрелки погиб один из представителей криминальных кругов. Еще двух человек задержали. Правоохранители одели на них наручники и увезли. По состоянию на 16.40 территория возле супермаркета оцеплена.

Как сообщал УНИАН, в Киеве водители устроили жесткую драку прямо посреди дороги.