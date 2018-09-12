В Киеве водители устроили жесткую драку прямо посреди дороги (видео)

Водитель автомобиля Daewoo напал на таксиста и нанес ему удар головой. В ответ его оппонент начал избивать агрессора дубинкой.

В Шевченковском районе Киева произошла жестокая драка водителей.

Об этом в сообщает dtp.kiev.ua.

"Неадекват под наркотиками? Подрезал нашего читателя и начал теснить к обочине таксиста впереди. После этого началась драка на светофоре", - говорится в сообщении.

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На записи видно, как водитель автомобиля Daewoo напал на таксиста и нанес ему удар головой. В ответ его оппонент начал избивать агрессора дубинкой. После чего, уворачиваясь от ударов, водитель Daewoo подбежал к автомобилю такси и сорвал с него номерные знаки.

Чем закончился конфликт - не известно. В конце видеозаписи слышно, как свидетель происшествия собирается передать запись видеорегистратора водителю такси и полиции.

Как сообщал УНИАН, на Харьковщине после стычек со стрельбой задержали около полусотни рейдеров.