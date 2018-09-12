В Днепре двухлетняя девочка после падения с 10 этажа выжила и даже не получила серьезных травм (видео)

Ребенка спасло то, что он упал на провода для сушки белья.

В Днепре двухлетняя девочка, которая осталась дома сама, сорвалась с десятого этажа. Спасать ее бросились и соседи, и прохожие. Ребенок чудом выжил, и даже не получила серьезных травм.

Как говорится в сюжете ТСН, мать появилась только тогда, когда малышка уже была в безопасности.

"Ручки висели внизу уже, где бетон. Это страшный крик был! Висит детка маленькая на балконе, голенькая полностью - ручки, ножки", - вспоминает свидетель.

Жуткий крик ребенка сверху услышали люди, когда шли на работу. На самом высоком этаже двухлетняя Диана уже едва держалась за перила балкона. Туда на крики ребенка - на десятый этаж - люди бежали отовсюду. Кто-то нес топор, чтобы открыть дверь. И наконец удалось попасть в дом, где над пропастью висел ребенок. Соседи выбили дверь в квартиру, где был ребенок, один из мужчин бросился внутрь и схватил девочку. Он держал изо всех сил, и она выскользнула.

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"Ручки обрываются. И она падает на девятый этаж. Вскакивает она, снова кричит криком. Ножки задирает. И хочет снова с балкона!", - говорит свидетель.

"Ее десять ангелов-хранителей бросили ко мне на балкон", - говорит соседка Юлия Коваль.

Ребенка спасло то, что он упал на провода для сушки белья.

"Я не знаю, за что она держалась!", – говорит Юлия, которая даже не сразу поняла, что ребенок висит уже внизу - на ее собственном балконе.

"Все пытались сделать все, чтобы ее спасти! Они забежали сюда и уже держали ее на руках. Я вслед за ними", - вспоминает Юлия Коваль.