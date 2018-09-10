Стрельба по детям на Николаевщине: пострадавший от пули пенсионера мальчик рассказал подробности (видео)
18:22, 10 сентября 2018Происшествия
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68-летний местный житель выстрелил из самодельного устройства по играющимся детям.
Мальчик, который пострадал от пули пенсионера на Николаевщине, рассказал о пережитом
На Николаевщине пенсионер ранил трех детей. 11-летний мальчик и две младших девочки играли на улице, вдруг вышел сосед с оружием и просто начал бить по детям. Младшая девочка отделалась легкой царапиной.
Ее 9-летняя подружка и мальчик сейчас в больнице: их уже прооперировали. Состояние мальчика тяжелое, ведь у него влетело больше всего дроби.
Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Николаевской области, в Новоодесский отдел полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение о том, что в пгт Новая Одесса 68-летний местный житель выстрелил из самодельного устройства по играющимся детям.
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