Стрельба по детям на Николаевщине: пострадавший от пули пенсионера мальчик рассказал подробности (видео)

68-летний местный житель выстрелил из самодельного устройства по играющимся детям.

На Николаевщине пенсионер ранил трех детей. 11-летний мальчик и две младших девочки играли на улице, вдруг вышел сосед с оружием и просто начал бить по детям. Младшая девочка отделалась легкой царапиной.

Ее 9-летняя подружка и мальчик сейчас в больнице: их уже прооперировали. Состояние мальчика тяжелое, ведь у него влетело больше всего дроби.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Николаевской области, в Новоодесский отдел полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение о том, что в пгт Новая Одесса 68-летний местный житель выстрелил из самодельного устройства по играющимся детям.