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В Киеве пьяная "в хлам" женщина влетела в столб и удивила копов неадекватным поведением (фото, видео)

13:17, 09 сентября 2018
Происшествия
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Женщина вела себя неадекватно / фото facebook.com/KyivOperativ

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Об инциденте сообщает "Киев Оперативный". "Ночью госпожа Аня управляла автомобилем Chery, AA1071KI. Ехала по Межевому переулку. Потом приехала в столб. Состояние Ани можно увидеть на видео. Приятного просмотра", - говорится в комментарии к записи.

На кадрах видно, что пьяная женщина даже слова не может сказать и постоянно падает на асфальт.

Ранее СМИ сообщали, что 9 сентября в Киеве водитель на бешеной скорости сбил насмерть женщину и уснул в кустах.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

фото facebook.com/KyivOperativ
фото facebook.com/KyivOperativ
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Теги: #Киев#ДТП