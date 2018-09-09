В Киеве пьяная "в хлам" женщина влетела в столб и удивила копов неадекватным поведением (фото, видео)
13:17, 09 сентября 2018Происшествия
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Проходить тест на алкоголь женщина отказалась и устроила истерику. После ДТП ее забрала "скорая" и увезла в больницу.
Женщина вела себя неадекватно / фото facebook.com/KyivOperativ
В Киеве пьяная женщина влетела в столб, а после аварии начала неадекватно вести себя.
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Об инциденте сообщает "Киев Оперативный". "Ночью госпожа Аня управляла автомобилем Chery, AA1071KI. Ехала по Межевому переулку. Потом приехала в столб. Состояние Ани можно увидеть на видео. Приятного просмотра", - говорится в комментарии к записи.
На кадрах видно, что пьяная женщина даже слова не может сказать и постоянно падает на асфальт.
Ранее СМИ сообщали, что 9 сентября в Киеве водитель на бешеной скорости сбил насмерть женщину и уснул в кустах.
ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!
фото facebook.com/KyivOperativ
фото facebook.com/KyivOperativ
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