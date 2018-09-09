В Киеве пьяная "в хлам" женщина влетела в столб и удивила копов неадекватным поведением (фото, видео)

Проходить тест на алкоголь женщина отказалась и устроила истерику. После ДТП ее забрала "скорая" и увезла в больницу.

В Киеве пьяная женщина влетела в столб, а после аварии начала неадекватно вести себя.

Читайте такжеУточнено число жертв кровавой аварии в Одессе (фото)

Об инциденте сообщает "Киев Оперативный". "Ночью госпожа Аня управляла автомобилем Chery, AA1071KI. Ехала по Межевому переулку. Потом приехала в столб. Состояние Ани можно увидеть на видео. Приятного просмотра", - говорится в комментарии к записи.

На кадрах видно, что пьяная женщина даже слова не может сказать и постоянно падает на асфальт.

Ранее СМИ сообщали, что 9 сентября в Киеве водитель на бешеной скорости сбил насмерть женщину и уснул в кустах.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!