В Харьковской области упал пожарный вертолет Госслужбы по чрезвычайным ситуациям

По данным полиции, пострадавших в результате падения вертолета нет.

В Харьковской области потерпел аварию вертолет Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, совершавший тушение лесного пожара вблизи села Натальино Красноградского района.

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Информацию об этом корреспонденту УНИАН подтвердил начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Чиж.

"Есть такая информация. Сейчас там работают следователи главного управления, прокуратуры Харьковской области. Проводим проверку", - сказал Чиж.

Он отметил, что в настоящее время не владеет информацией, открыто ли уголовное производство, поскольку "это подследственность прокуратуры".

Чиж добавил, что полиция осуществляет охрану общественного порядка на месте падения вертолета.

"Никто не пострадал. Безопасность на месте происшествия обеспечена", - подчеркнул он.

В настоящее время УНИАН не удалось получить комментарий относительно вертолета в Главном управлении ГСЧС в Харьковской области.

Как сообщается на сайте областного управления ГСЧС, информация о пожаре в лесу возле села Натальино поступила в 14.18. Из-за ветра пожар хвойной подстилки распространился на площадь около 5 га.