От грохота содрогнулась земля: в центре Ужгорода упал строительный кран (видео)

Пострадавших в результате инцидента нет, сейчас ожидается прибытие правоохранителей.

В центре Ужгорода возле Драматического театра упал строительный кран с соседней стройки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналист Виталий Глогола, который вел прямую трансляцию с места событий.

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Он показал, как кран после того, как перевернулся, стоит на задних колесах. По словам свидетелей, вся набережная содрогнулась от грохота.

"У Драмтеатра перевернулся строительный кран. Снесло два фонаря, две серебристые ели. К счастью, никто из людей не пострадал. На фото видно, как КамАЗ который поднимал стрелу, стал на дыбы", - сообщил Глагола.

По информации журналиста, сейчас ожидается прибытие правоохранителей.