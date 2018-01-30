Из-за ветра в Ивано-Франковске упал 34-тонный строительной кран: погибли двое людей (видео)

Из-за сильного ветра кран снесло и он упал на автомобиль.

В Ивано-Франковске в результате падения строительного крана погибли двое людей.

Как сообщили УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций, мобилизационно-оборонной работы и деятельности правоохранительных органов Ивано-Франковского горисполкома, происшествие случилось сегодня утром на улице Элеваторной.

«На улице Элеваторной, 16 упал кран весом 34 тонны, в результате чего погибло двое людей», - отметили в управлении.

По словам спасателей, из-за сильного ветра снесло кран, который упал на автомобиль.

Погибли двое людей, которые находились в кабине авто. Еще семь человек находились в кузове автомобиля. Они получили сильный стресс, сейчас с ними работают психологи.

Тела погибших вырезали из кабины с помощью специальной техники. Сейчас выясняются причины трагедии.

Как сообщал УНИАН, 25 января на Полтавщине упал вертолет, вследствие чего погибли четверо людей.