Из-за ветра в Ивано-Франковске упал 34-тонный строительной кран: погибли двое людей (видео)

13:08, 30 января 2018
Происшествия
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В Ивано-Франковске упал строительный кран, погибли двое людей / кадр из видео ТСН

Как сообщили УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций, мобилизационно-оборонной работы и деятельности правоохранительных органов Ивано-Франковского горисполкома, происшествие случилось сегодня утром на улице Элеваторной.

«На улице Элеваторной, 16 упал кран весом 34 тонны, в результате чего погибло двое людей», - отметили в управлении.

По словам спасателей, из-за сильного ветра снесло кран, который упал на автомобиль.

Погибли двое людей, которые находились в кабине авто. Еще семь человек находились в кузове автомобиля. Они получили сильный стресс, сейчас с ними работают психологи.

Тела погибших вырезали из кабины с помощью специальной техники. Сейчас выясняются причины трагедии.

Как сообщал УНИАН, 25 января на Полтавщине упал вертолет, вследствие чего погибли четверо людей.

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Теги: #Ивано-Франковск#упал строительный кран