В Сербии погиб украинский моряк – СМИ

По предварительной информации, причиной гибели украинца стал несчастный случай.

На судне «Гагры» в Сербии погиб 33-летний матрос-моторист из Измаила Евгений Хлыстов.

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Об этом сообщает местное издание «Город 24». По неподтвержденной пока информации, причиной гибели украинца стал несчастный случай.

При швартовке судна кормой к секции вырвало киповую планку левого борта, которая ударила парня в затылок.

В данный момент власти Сербии ведут расследование инцидента.

Как сообщалось ранее, суд греческого города Каламат вынес приговоры шестерым украинским морякам, которых обвиняли в перевозке беженцев.