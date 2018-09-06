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В Сербии погиб украинский моряк – СМИ

08:49, 06 сентября 2018
Происшествия
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В Себрии погиб молодой украинец / фото УНИАН

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Об этом сообщает местное издание «Город 24». По неподтвержденной пока информации, причиной гибели украинца стал несчастный случай.

При швартовке судна кормой к секции вырвало киповую планку левого борта, которая ударила парня в затылок.

В данный момент власти Сербии ведут расследование инцидента.

Как сообщалось ранее, суд греческого города Каламат вынес приговоры шестерым украинским морякам, которых обвиняли в перевозке беженцев. 

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Теги: #Одесская область#Измаил