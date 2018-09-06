В Сербии погиб украинский моряк – СМИ
08:49, 06 сентября 2018Происшествия
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По предварительной информации, причиной гибели украинца стал несчастный случай.
В Себрии погиб молодой украинец / фото УНИАН
На судне «Гагры» в Сербии погиб 33-летний матрос-моторист из Измаила Евгений Хлыстов.
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Об этом сообщает местное издание «Город 24». По неподтвержденной пока информации, причиной гибели украинца стал несчастный случай.
При швартовке судна кормой к секции вырвало киповую планку левого борта, которая ударила парня в затылок.
В данный момент власти Сербии ведут расследование инцидента.
Как сообщалось ранее, суд греческого города Каламат вынес приговоры шестерым украинским морякам, которых обвиняли в перевозке беженцев.
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