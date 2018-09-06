В Греции суд вынес приговоры шестерым украинским морякам за перевозку беженцев

Жена одного из заключенных Алена Ульянова, которая была на заседании суда, рассказала, что ее муж Сергей получил небольшой срок, поскольку сам вызвал полицию, когда моряков начали заставлять перевозить беженцев.

Суд греческого города Каламат вынес приговоры шестерым украинским морякам, которых обвиняли в перевозке беженцев.

Об этом сообщает Слідство.Інфо. Все осужденные были членами трех экипажей судов, которых греческая полиция задержала за перевозку беженцев с Ближнего Востока. Двое украинцев, которые работали на прогулочных судах в Турции, получили 18 месяцев тюрьмы. Еще четырем, которые являются членами экипажей других яхт, суд назначил 25 лет лишения свободы.

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Жена одного из заключенных Алена Ульянова, которая была на заседании суда, рассказала, что ее муж Сергей получил небольшой срок, поскольку сам вызвал полицию, когда моряков начали заставлять перевозить беженцев. Впрочем, Сергей Ульянов пробудет за решеткой еще 2-4 месяца, так как почти год он уже провел в тюрьме.

Адвокат Ульянова Димитриус Каунис рассказал, что, согласно греческим законам, украинцы получают 10-15 лет тюрьмы за каждого беженца на борту. Поэтому сроки могут достигать и несколько сотен лет заключения. В таком случае за решеткой оставляют на 25 лет.

"Срок могут уменьшить, если заключенные посещают школы при тюрьмах”, – пояснил адвокат.

Напомним, в министерстве иностранных дел Украины заявили, что в Греции и Италии арестовано около 250 украинских моряков. В Греции по состоянию на июнь этого года держат 151 украинского моряка, из них 108 - осуждено, из которых 98 - за перевозку нелегальных мигрантов. Примерно такая же ситуация наблюдается в Италии, где содержится около 100 граждан Украины за перевозку нелегальных мигрантов.

Украина и Греция намерены заключить двустороннее соглашение, чтобы тем украинским морякам, которые условно или досрочно освобождены в Греции, можно было позволить вернуться в Украину.