В Киеве мужчина устроил стрельбу в троллейбусе (фотогалерея, видео)

Никто из пассажиров не пострадал, однако двое правоохранителей получили незначительные повреждения.

В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, который устроил стрельбу в троллейбусе во время проверки документов.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, в результате происшествия никто из пассажиров не пострадал, однако двое правоохранителей получили незначительные повреждения.

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«Сегодня на остановке общественного транспорта «Караваевы дачи» правоохранители заметили в троллейбусе мужчину, похожего на подозреваемого в совершении мошенничества: месяц назад в Голосеевском районе злоумышленник устроил псевдообменник, через интернет договорился об обмене 190 тыс. долларов, а когда клиент передал ему деньги - скрылся через запасной выход», - говорится в сообщении.

«Правоохранители подошли к мужчине, представились и попросили предъявить документы для проверки. В ответ он резким движением достал оружие, выстрелил в окно, через которое и пытался убежать. Однако оперативники его задержали», - отметили в полиции.

Видео: Kyiv Operativ

На месте работает следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции, правоохранители общаются со свидетелями и очевидцами, а также устанавливают причастность злоумышленника к совершению мошеннических действий. После проведения первоочередной проверки его действиям будет дана правовая оценка, добавили в полиции.

Напомним, в апреле в Киеве на улице Малой Житомирской в ​​троллейбусе произошла драка, несколько человек получили незначительные ножевые ранения, движение по улице перекрыто.