В Николаеве будут судить троих подростков, изнасиловавших и утопивших гомосексуала

В марте этого года подростки по приказу 44-летнего пожизненно заключенного несовершеннолетние утопили потерпевшего в ванной комнате после съемки интимного видео.

В отношении трех несовершеннолетних подростков, которые зверски убили представителя ЛГБТ-сообщества в Николаеве, утопив его в ванной, в суд направили обвинительное заключение.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Следствием установлено, что подростки, 16-ти и 17-ти лет приехали в Николаев, скрываясь от органов следствия после совершения преступления на Луганщине. Поддерживая постоянную связь с заключенным, приговоренным к пожизненному лишению свободы за совершение ряда убийств и изнасилований, юноши периодически получали от так называемого «куратора» разные задачи. В этот раз от «куратора» поступило «задание» напасть и убить 39-летнего мужчину.

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Сначала злоумышленники встретились с потерпевшим и один из них пошел с ним к нему домой, а двое других незаметно последовали за ними и через открытую дверь зашли в квартиру потерпевшего. Подростки напали на мужчину и связали ему руки. После этого, осмотрев квартиру, забрали его банковскую карточку и телевизор.

Потерпевшего завели в помещение ванной комнаты и утопили в ванной.

После этого подростки забрали похищенное имущество и скрылись с места совершения преступления.

Действия «куратора» квалифицированы по ч. 1 ст. 304, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 28 п. П. 9, 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины, несовершеннолетних - по ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 28 - п. 9 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

За совершение особо тяжкого преступления, соединенного с умышленным лишением жизни человека, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Напомним, что зверское убийство произошло вечером в понедельник, 5 марта, в Ингульском (Ленинском) районе Николаева. По приказу 44-летнего пожизненно заключенного несовершеннолетние утопили потерпевшего в ванной комнате после съемки интимного видео. Сообщалось, что преступники изнасиловали жертву.