цей матеріал доступний українською

В Киеве мужчину вытолкнули из маршрутки - он ударился головой и умер

14:12, 04 сентября 2018
Происшествия
3160 1
В маршрутке между двумя мужчинами произошел конфликт / Киев24

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, во время конфликта в маршрутном автобусе, который двигался по улице Большая Кольцевая, подозреваемый толкнул оппонента, тот потерял равновесие, выпал из салона и ударился головой об асфальт. Пострадавший скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу. Полицейские устанавливают личность погибшего.

Читайте такжеВ Одессе попал в аварию автомобиль спасателей, ехавших тушить пожар на СТО

Другого участника конфликта задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался 43-летний уроженец Житомирской области.

Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч.1 ст.119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в Киеве мотоцикл на скорости влетел в троллейбус.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#маршрутка