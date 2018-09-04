В Киеве мужчину вытолкнули из маршрутки - он ударился головой и умер

Один из пассажиров толкнул другого, тот потерял равновесие, выпал из салона и ударился головой об асфальт.

В Киеве конфликт в маршрутке привел к гибели человека.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, во время конфликта в маршрутном автобусе, который двигался по улице Большая Кольцевая, подозреваемый толкнул оппонента, тот потерял равновесие, выпал из салона и ударился головой об асфальт. Пострадавший скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу. Полицейские устанавливают личность погибшего.

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Другого участника конфликта задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался 43-летний уроженец Житомирской области.

Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч.1 ст.119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в Киеве мотоцикл на скорости влетел в троллейбус.