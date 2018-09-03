В Днепре ночью горело студенческое общежитие (видео)
11:38, 03 сентября 2018Происшествия
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Во время пожара двое 17-летних студентов отравились угарным газом.
В Днепре ночью загорелось студенческое общежитие
В ночь на 3 сентября в Днепре загорелось студенческое общежитие.
Во время пожара двое 17-летних студентов отравились угарным газом, говорится в сюжете ТСН.
Парню оказали помощь на месте, девушку госпитализировали. Общежитие принадлежит Днепровскому транспортно-экономическому колледжу.
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По данным ресурса "Информатор", огонь вспыхнул в подвале, где хранились матрасы. Студентов быстро эвакуировали. На видео видно, как они стоят под зданием, пока внутри пожарные тушат пламя. Пожарные на месте происшествия довольно быстро ликвидировали пожар.
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