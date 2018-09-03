В Днепре ночью горело студенческое общежитие (видео)

Во время пожара двое 17-летних студентов отравились угарным газом.

В ночь на 3 сентября в Днепре загорелось студенческое общежитие.

Во время пожара двое 17-летних студентов отравились угарным газом, говорится в сюжете ТСН.

Парню оказали помощь на месте, девушку госпитализировали. Общежитие принадлежит Днепровскому транспортно-экономическому колледжу.

Читайте такжеВ Ривне неизвестные минувшей ночью подожгли автомобиль депутата горсовета (фото)

По данным ресурса "Информатор", огонь вспыхнул в подвале, где хранились матрасы. Студентов быстро эвакуировали. На видео видно, как они стоят под зданием, пока внутри пожарные тушат пламя. Пожарные на месте происшествия довольно быстро ликвидировали пожар.

Ранее в Харьковской области спасатели с помощью авиации локализовали масштабный лесной пожар.