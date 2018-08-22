Камеры зафиксировали десяток нарушений ПДД водителем BMW за несколько часов до масштабного ДТП в Киеве (видео)

Несколько раз водитель проехал на красный сигнал светофора, выезжал на встречную полосу и едва не сбил пешехода.

Камеры видеонаблюдения, установленные на улицах Киева, зафиксировали с десяток нарушений ПДД водителем BMW за несколько часов до того, как он протаранил три припаркованных автомобиля на Днепровской набережной.

Читайте такжеВ Сумах полицейский проехал на красный свет и сбил двух пешеходов на "зебре"

На видео видно, как BMW на большой скорости движется по улицам столицы. Несколько раз водитель проехал на красный сигнал светофора, выезжал на встречную полосу и едва не сбил пешехода, говорится в сюжете ТСН.

Напомним, полицейские выяснили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительских прав, поскольку их его лишили ранее.

После составления админпротокола полиция отпустила пьяного водителя.

Как сообщал УНИАН, 20 августа в Киеве на Днепровской набережной произошло масштабное ДТП с участием четырех автомобилей. Водитель автомобиля BMW на большой скорости въехал в припаркованные автомобили, чудом обошлось без пострадавших.