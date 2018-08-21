Полиция отпустила пьяного водителя BMW, который на скорости протаранил три авто в Киеве (видео)

По данным полиции, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и уже был лишен водительских прав.

Водитель ВМW, который 20 августа на Днепровской набережной в Киеве на бешеной скорости разбил три авто, был пьян и лишен права управлять транспортными средствами.

Не смотря на это, полиция водителя ВМW отпустила после составления админпротокола. Автомобиль доставлен на штрафплощадку. Об этом сообщила представитель пресс-службы Департамента патрульной полиции Яна Угловая, передает "Украинская правда".

"На Днепровской набережной, 13 произошло ДТП, во время которого водитель не учел дорожную обстановку и скорость движения и совершил столкновение с тремя припаркованными авто. Экипаж прибыл на место, в отношении водителя был составлен протокол по ст. 124 Куоап (совершение ДТП), по ст. 130 (управление в состоянии опьянения), поскольку водитель имел признаки алкогольного опьянения, и за ч. 4 ст. 126 (управление авто лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления), поскольку водитель уже был отстранен от управления", - сказала она.

По словам Кутовой, также составили админпротокол на одного из неравнодушных граждан, которые прибежали на место аварии для задержания злоумышленника.

"На месте находились неравнодушные граждане, которые после ДТП набросились на водителя и хотели совершить самосуд над ним. Экипаж вызвал подмогу. Одного из самых активных граждан задержали и составили на него админматериалы за злостное неповиновение работникам полиции", - сказала спикер патрульных.

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Она добавила, что правоохранители посадили водителя в патрульное авто, чтобы люди его не избили, после чего люди стали раскачивать полицейское авто.

Виновника ДТП доставили в Днепровское управления полиции, где на него составили админматериалы.

"Личность его установлена, админматериалы будут направлены в суд, который примет решение относительно наказания. Прав у мужчины не изымали, потому что удостоверения водителя у него не было – он уже был отстранен от управления", - сказала Кутовая.

Информации о пистолете, о котором сообщали очевидцы, у патрульных нет.

Так же, как и данных о пострадавших во время ДТП или толкотни на Днепровской набережной.