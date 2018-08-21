В Киеве BMW на бешеной скорости разбил три авто, чудом обошлось без жертв (видео)

По данным СМИ, полиция так и не смогла на месте аварии выяснить, кто был за рулем BMW, однако арестовала нескольких очевидцев.

В Киеве в понедельник, 20 августа, на Днепровской набережной произошло масштабное ДТП с участием четырех автомобилей.

Авария случилась в 20:20 в районе дома №13, сообщает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

Как видно из видеозаписи, водитель автомобиля BMW на большой скорости влетел в припаркованные автомобили.

"Хотя на месте было аж 4 экипажа скорой помощи, по предварительной информации - пострадавших удалось избежать", - говорится в сообщении.

Как пишет издание dtp.kiev.ua на странице в Facebook, полиция так и не смогла выяснить, кто был за рулем, однако арестовала нескольких очевидцев.

"У главного подозреваемого при себе был травматический пистолет, которым он угрожал всем вокруг. Дальше со слов очевидцев: "Приехал автомобиль с номерами 7777 быстро забрали все личные вещи из БМВ"", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что патрульные во время своих длительных разбирательств арестовали несколько очевидцев.

"Одного за то, что он коснулся патрульной машины, второго - за оскорбления в сторону представителя нацполиции. Все длилось около двух часов. Собралось больше сотни людей, которые требовали освидетельствования на алкоголь. Несколько раз возникла потасовка между патрульными и гражданами", - пишет dtp.kiev.ua.

Напомним, накануне под Киевом на Новоирпенской трассе произошло смертельное ДТП. Погибло 4 человека, еще трое находятся в реанимации.