Автомат, винтовка и пистолеты: в доме напавшего на Харьковский горсовет обнаружили арсенал оружия

В доме злоумышленника также обнаружен станок для изготовления боеприпасов и оружия.

В Харькове в доме напавшего на горсовет Александра Пояркова обнаружили арсенал стрелкового оружия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил начальник ГУ НП Украины в Харьковской области Олег Бех.

По его словам, во время следственных действий в доме, где обнаружили тело жены нападавшего, правоохранители также выявили и изъяли большое количество оружия и боеприпасов: автомат с коллиматорным прицелом, 4 пистолета, винтовка с оптическим прицелом, 7 снаряженных патронами магазинов, 230 патронов калибра 9 мм, банка с порохом и металлической стружкой, а также профессиональный станок для изготовления патронов и оружия.

Бех отметил, что станок для изготовления боеприпасов и оружия стоял у кровати супругов и был накрыт тканью, поэтому о его наличии гости не знали.

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Он также выразил убеждение, что жена Пояркова знала о том, что муж изготавливал оружие. В настоящее время арсенал изъят и направлен на исследование. Правоохранители устанавливают, для чего Пояркову было нужно столько оружия, а также возможность использования этого оружия при совершении других преступлений на территории Украины. Следствие продолжается.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 августа возле горсовета в Харькове неизвестный открыл стрельбу. Прибывшие по вызову, увидели возле здания раненого охранника, рядом стоял мужчина, который начал стрелять по патрульным.

В результате стрельбы был ранен полицейский. Патрульные обезвредили нападавшего. Полицейский, получивший травмы в результате стрельбы, умер в больнице. Охранника прооперировали, его состояние тяжелое.

По факту происшествий возле Харьковского горсовета открыто три уголовных производства.

По данным полиции, нападавший во время совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сегодня начальник ГУ НП Украины в Харьковской области Олег Бех назвал напавшего. Им оказался 47-летний безработный слесарь-рихтовщик Александр Поярков.

Также вечером 20 августа в доме, где проживал нападающий, с многочисленными огнестрельными ранениями обнаружили тело его жены.