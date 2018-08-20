В сети опубликовано видео момента ликвидации нападавшего на Харьковскую мэрию

Также на видео зафиксирован момент убийства полицейского.

В интернете опубликовали видео перестрелки между полицейскими и нападавшим на Харьковский горсовет.

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Соответствующий видеоролик размещен на Youtube.

На видео видно, как полицейские прибыли к зданию Харьковского горсовета. Сам нападавший в это время находился внутри. Через несколько минут он выбежал из здания и в упор выстрелил в полицейского. Сразу после этого другие правоохранители открыли огонь и застрелили нападавшего.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 августа около Харьковского горсовета неизвестный устроил стрельбу. На место происшествия сразу прибыла полиция, которая застрелила нападавшего. Злоумышленник успел ранить четырех человек, включая полицейского, который от полученных ранений погиб.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствуют сцены убийства и нецензурная лексика.