Стрельба в центре Харькова: в МВД опубликовали имя и фото погибшего копа

10:08, 20 августа 2018
Происшествия
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Харьковский патрульный Дмитрий Кириенко был убит при выполнении служебного долга / Facebook, Національна поліція України

В результате стрельбы под стенами Харьковского горсовета погиб патрульный полицейский Дмитрий Кириенко, сообщил народный депутат Украины, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко.

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Как отметил депутат в Facebook, у погибшего остались жена и маленькая дочь, ей исполнился год и восемь месяцев. По его словам, полицейскому было всего 20 лет.

В то же время, пресс-служба Нацполиции в Facebook сообщила, что Кириенко было 29 лет.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 августа возле Харьковскогогорсовета неизвестный устроил стрельбу. На место происшествия сразу прибыла полиция, которая застрелила нападавшего. Злоумышленник успел ранить четырех человек, включая полицейского, который от полученных ранений погиб.

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Новость в сюжете: Перестрелка возле Харьковского горсовета
Теги: #стрельба#Харьков