В центре Киева зенитная установка "Бук" протаранила бизнес-центр (фото)

Возвращаясь с репетиции парада, зенитная установка врезалась в бизнес-центр на Подоле.

На улице Ярославской в Киеве зенитная установка «Бук», которая принимала участие в репетиции военного парада ко Дню независимости, врезалась в здание бизнес-центра.

Об этом сообщает Громадське по информации от очевидца. Отмечается, что военная машина врезалась в здание бизнес-центра Astarte, расположенное по адресу Ярославская, 58.

По словам очевидца, техника ехала с парада ко Дню независимости, который проходил на Крещатике. На фото можно увидеть, что зенитная установка повредила фасад здания, от которого откололись осколки.

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Как сообщал УНИАН, сегодня на Крещатике состоялась репетиция парада, который пройдет 24 августа. На нем будет представлено 250 единиц военной техники.